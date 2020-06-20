20.06.2020 (13:30)

Минобороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. академика Гамалеи продолжают клинические испытания вакцины, предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Минобороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. академика Гамалеи продолжают клинические испытания вакцины, предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции

После введения вакцины от коронавируса CoViD-19 все добровольцы, принимающие участие в эксперименте, находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.

Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований.

Сегодня состоится очередной этап сдачи анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения вакцины.

После проведения всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины будет проведена иммунизация остальной части добровольцев, которые в настоящее время также находятся на изоляции под наблюдением медицинских специалистов Госпиталя имени Бурденко.

Находящиеся в стационаре добровольцы общаются с родственниками и близкими по видеосвязи. Во время нахождения на изоляции им предоставляется четырехразовое питание, оптимальное по калорийности и сбалансированное по содержанию жиров, белков и углеводов.

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург: «Я благодарен Минобороны России, руководству и сотрудникам 48 ЦНИИ за очень плодотворную и качественную работу.

Тесное и эффективное научное сотрудничество института имени Гамалеи с военным ведомством ведется с 30-х годов прошлого века. Высокий уровень взаимодействия позволяет в ограниченные сроки добиваться нужного результата. Все результаты, получаемые в совместных исследованиях с учреждениями военного ведомства, всегда отличаются четкостью и ясностью. Ни разу за всю историю взаимодействия не приходилось что-то проверять или переделывать. Как в случае вакцины против Эболы, так и в разработке новой вакцины против CoViD-19.

При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови. Разработанная тест-система, выявляющая наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител, позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. После того, как плазма охарактеризована на наличие нейтрализующих вирус антител, она может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами протекания CoViD-19».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице