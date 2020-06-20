20.06.2020 (13:30)
Минобороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. академика Гамалеи продолжают клинические испытания вакцины, предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции
После введения вакцины от коронавируса CoViD-19 все добровольцы, принимающие участие в эксперименте, находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.
Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований.
Сегодня состоится очередной этап сдачи анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения вакцины.
После проведения всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины будет проведена иммунизация остальной части добровольцев, которые в настоящее время также находятся на изоляции под наблюдением медицинских специалистов Госпиталя имени Бурденко.
Находящиеся в стационаре добровольцы общаются с родственниками и близкими по видеосвязи. Во время нахождения на изоляции им предоставляется четырехразовое питание, оптимальное по калорийности и сбалансированное по содержанию жиров, белков и углеводов.
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург: «Я благодарен Минобороны России, руководству и сотрудникам 48 ЦНИИ за очень плодотворную и качественную работу.
Тесное и эффективное научное сотрудничество института имени Гамалеи с военным ведомством ведется с 30-х годов прошлого века. Высокий уровень взаимодействия позволяет в ограниченные сроки добиваться нужного результата. Все результаты, получаемые в совместных исследованиях с учреждениями военного ведомства, всегда отличаются четкостью и ясностью. Ни разу за всю историю взаимодействия не приходилось что-то проверять или переделывать. Как в случае вакцины против Эболы, так и в разработке новой вакцины против CoViD-19.
При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови. Разработанная тест-система, выявляющая наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител, позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. После того, как плазма охарактеризована на наличие нейтрализующих вирус антител, она может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами протекания CoViD-19».