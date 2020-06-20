20.06.2020 (13:23)

Слушатели Академии Генерального штаба приступили к занятиям

Слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации прибыли из каникулярных отпусков, которые в этом году были перенесены на более ранний срок для эффективной «антикоронавирусной» самоизоляции, и приступили к занятиям. Прибывшие офицеры и генералы сдали медицинские тесты и прошли двухнедельный карантин.

Ранее руководство военного вуза приняло ряд дополнительных мер по профилактике инфекции. Сотрудники академии реализуют план профилактических и противоэпидемических мероприятий, в соответствии с которым изменен регламент служебного времени, организован непрерывный мониторинг состояния здоровья военнослужащих и гражданского персонала, а также контроль дезинфекции служебных помещений.

Принятые меры позволили обеспечить плановость учебной, научной и методической деятельности академии и предупредить распространение вирусных заболеваний.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений России, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, руководящий состав федеральных органов исполнительной власти, а также ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства.

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