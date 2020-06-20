20.06.2020 (10:55)

Военнослужащие Балтийского флота примут участие в четырех парадах Победы

Торжественные мероприятия запланированы во всех четырех городах. В День Победы в центре Калининграда состоится парад с участием войск Калининградского гарнизона, боевой техники и авиации Балтийского флота. В общей сложности в нем, примут участие свыше 1500 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона, 75 единиц боевой техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота, а также 20 самолетов и вертолетов авиасоединения флота.

В Северной столице России г. Санкт-Петербурге военнослужащие Ленинградской военно-морской базы флота и соединения морской пехоты из Балтийска также примут участие в параде на Дворцовой площади. В Гусеве состоится гарнизонный парад с участием военной техники, стоящей на вооружении армейского корпуса Балтийского флота. Кроме того, военнослужащие соединения морской пехоты БФ примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

В общей сложности, в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне от Балтийского флота будет задействовано порядка 4 тысяч военнослужащих.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты участников парадных расчетов с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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