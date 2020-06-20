20.06.2020 (10:30)

Генеральная репетиция парада Победы состоялась на площади 1905 года в Екатеринбурге

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели генеральную репетиции военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая прошла под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Открывала генеральную репетицию театрализованная реконструкция «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы», в ходе которой по главной площади уральской столицы проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, артистами военной форме и с оружием времен Великой Отечественной войны. Торжественным маршем в парадной форме одежды под аккомпанемент сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона, прошло более 2000 человек-участников парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы. За ними в парадном строю прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом. Под военные марши по площади проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники. В том числе впервые принимающие участие в Параде Победы артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, а также образцы вооружения, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов. В воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ. Завершилась генеральная репетиция Парада Победы плац-концертом сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула Центрального военного округа.

Перед началом тренировки мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения, линию прохождения парадных расчетов и главную трибуну Екатеринбурга.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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