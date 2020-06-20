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20.06.2020 (10:15)

В Таджикистане состоялась тренировка пролета авиации над 201-й военной базой РФ

Российские летчики в Таджикистане провели тренировочные полеты над расположением 201-й военной базы к Дню празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи выполнили взлет с аэродрома Гиссар и пролет над строевым плацом российского соединения на высоте 70 метров со скоростью 120 км/ч. В мероприятии приняли участие вертолеты из состава авиагруппы военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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