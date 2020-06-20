20.06.2020 (10:40)

Главком ВМФ России Адмирал Евменов поздравил специалистов минно-торпедной службы Военно-Морского Флота с профессиональным праздником

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов поздравил специалистов минно-торпедной службы ВМФ с их профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 20 июня. Профессиональный праздник этого подразделения был учрежден в 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ России – в память о первом успешном применении минного оружия российскими моряками.

Как отметил Адмирал Николай Евменов, «специалисты минно-торпедной службы достойно выполняют свои задачи, своим мастерством доказывая преемственность флотских традиций. Только за зимний период обучения силами флотов было выполнено более 100 боевых упражнений с практическим применением морского подводного оружия. Свыше 200 таких боевых упражнений будет выполнено в текущем, 2020 году в рамках плана боевой подготовки. Также, в течение года будут планово отрабатываться действия минно-тральных сил ВМФ, по обеспечению противоминной обороны действий сил флотов в различных учениях на межвидовом и общефлотском уровне».

«Океанский Военно-Морской Флот нашей страны всегда имел на своем вооружении эффективное морское подводное оружие, совершенствование и развитие, которого будет продолжено синхронно с активным оснащением Военно-Морского Флота надводными кораблями и подводными лодками нового поколения. Соответственно, развивается и система подготовки кадров для минно-торпедной службы, разрабатываются и внедряются в учебный процесс новые учебные программы, наращивается объем мероприятий, позволяющий получить практический опыт», - отметил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов, поздравляя специалистов морского подводного оружия с Днем минно-торпедной службы ВМФ.

Дата годового праздника выбрана в память о первом успешном применении минного оружия Российским флотом. В ходе Восточной войны в июне 1854 года английские и французские войска, объединившись в эскадру, решили захватить Кронштадт, Свеаборг, Ревель и Усть-Двинск. Были выставлены минные заграждения из 1856 мин Якоби. Пройдя в Финский залив, эскадра противников обнаружила защищенные пути прохода и, не сумев прорвать оцепление, покинула залив. Спустя год была предпринята повторная попытка взятия города Кронштадт. англо-французским отрядом численностью около 20 пароходов. 4 корабля отряда были повреждены.

Первое применение нашим Флотом торпедного оружия состоялось в ходе Крымской войны 1877-1877 гг. В ночь на 14 января 1878 года катера «Чесма» под командованием лейтенанта И.М. Зацаренного и «Сухум-Кале» под командованием лейтенанта О.И.Щешинского на Батумском рейде атаковала броненосный пароход «Интибах» водоизмещением 160 т.

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