20.06.2020 (09:30)

На площади Победы города Южно-Сахалинска состоялась генеральная репетиция военного парада

На главной площади города Южно-Сахалинска прошла генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

В тренировке приняло участие более 900 человек, из которых более 600 военнослужащих от армейского корпуса Восточного военного округа, 80 воспитанников кадетского корпуса, около 50 участников Всероссийского движения «Юнармия» и 250 представителей других силовых ведомств.

Впервые в составе механизированной колонны тренируются экипажи зенитно-ракетных комплексов С-300 и новейших комплексов радиосвязи на базе бронеавтомобиля «Тигр».

По главной площади города прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Смерч», «Град».

В день проведения парада, замыкающей машиной в колонне пойдёт легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша».

Всего в военном параде будет задействованы 32 единицы боевой и специальной техники армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), кроме того при проведении праздничных мероприятий 11 единиц техники будет представлено для статистического показа на площади Ленина города Южно-Сахалинска.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Весь личный состав, участвующий в параде Победы обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Перед проведением военного парада подразделения РХБ защиты армейского корпуса проведут обработку территории площади города Южно-Сахалинска дезинфицирующим средством.

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