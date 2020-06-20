20.06.2020 (09:30)
На площади Победы города Южно-Сахалинска состоялась генеральная репетиция военного парада
На главной площади города Южно-Сахалинска прошла генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.
В тренировке приняло участие более 900 человек, из которых более 600 военнослужащих от армейского корпуса Восточного военного округа, 80 воспитанников кадетского корпуса, около 50 участников Всероссийского движения «Юнармия» и 250 представителей других силовых ведомств.
Впервые в составе механизированной колонны тренируются экипажи зенитно-ракетных комплексов С-300 и новейших комплексов радиосвязи на базе бронеавтомобиля «Тигр».
По главной площади города прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Смерч», «Град».
В день проведения парада, замыкающей машиной в колонне пойдёт легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша».
Всего в военном параде будет задействованы 32 единицы боевой и специальной техники армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), кроме того при проведении праздничных мероприятий 11 единиц техники будет представлено для статистического показа на площади Ленина города Южно-Сахалинска.
При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
Весь личный состав, участвующий в параде Победы обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.
Перед проведением военного парада подразделения РХБ защиты армейского корпуса проведут обработку территории площади города Южно-Сахалинска дезинфицирующим средством.