20.06.2020 (09:16)

Знамя Победы, штандарты фронтов Великой Отечественной войны и расчеты с оружием Победы откроют парад в Белогорске

Сценарий юбилейного парада Победы в Великой Отечественной войне в Белогорске во многом будет повторять парад Победы на Красной площади 1945г. В субботу состоялась генеральная репетиция, на которой порядок торжественного мероприятия был окончательно выверен.

Откроет парад знаменная группа со Знаменем победы - штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. В торжественном прохождении пронесут штандарты фронтов, за которыми проследуют расчеты военнослужащих в обмундировании образца 1943 года с оружием с оружием Победы – знаменитыми пистолетами-пулеметами Шпагина (ППШ) и винтовками военных лет. Впервые с историческим оружием пройдут расчеты военнослужащих-женщин.

Всего в параде будет участвовать около 1400 военнослужащих, что является максимальным количеством войск привлекаемым к парадам в истории гарнизона. Кроме традиционно участвующих в параде подразделений от соединений и частей гарнизона будут задействованы сводные расчеты военнослужащих - женщин, курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и военнослужащих авиационного соединения дальней авиации ВКС России.

В текущем году количество техники участвующей в параде увеличено вдвое до 45 единиц, за счёт поступления новых образцов вооружения и привлечения техники Дальневосточного ВОКУ. Впервые будут задействованы недавно поступившие «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С, армейские мотовездеходы АМ-1, снегоходы А-1, БМП-3 и БТР-82АМ и ряд другой техники. Во главе механизированной колонны пройдет новейший танк Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Парад Победы состоится 24 июня в 10:00 по амурскому времени. На парад будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где проводится парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.

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