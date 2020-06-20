20.06.2020 (08:57)

На Параде Победы в Уссурийске примут участие порядка 1700 военнослужащих ВВО

В Уссурийске завершилась генеральная репетиция военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в ней приняли участие более 1700 военнослужащих Восточного военного округа.

В этом году кроме военнослужащих Приморской общевойсковой армии, впервые по центральной площади города пройдут представители штурмового авиационного полка объединения ВВО. Также вдвое увеличено количество исторических расчетов, военнослужащих по форме солдат пехотинцев и танкистов Великой Отечественной войны. В парадном строю пройдут воспитанники Уссурийского Суворовского училища, войны отдельного десантно-штурмового соединения, воинской части МТО и два парадных расчета военнослужащих женщин.

Впервые в составе механизированной колонны по ул. Некрасова проедут образцы военной техники, поступившие на вооружение в конце прошлого и начале этого года, это многоцелевые двухзвенные гусеничные тягачи «Алеут» и армейские вездеходы АМ-1. На площади будут представлены пусковые установки «Искандер-М», «Бук-М1», системы «Солнцепек», «Торнадо» и другая техника стоящая на вооружении Приморского общевойскового объединения. Всего в Параде Победы будет задействовано порядка 100 единиц ВВСТ, а возглавит колонну автомобиль ГАЗ-АА «Полуторка».

В рамках генеральной репетиции парада состоялся демонстрационный пролет авиации. Четыре разведывательно-ударных вертолёта КА-52 «Аллигатор» и четыре многоцелевых вертолёта МИ-8 выполнили полет в небе Уссурийска.

Силами подразделений РХБ защиты перед и после торжественных мероприятий центральную улицу и площадь подвергают специальной обработке. Для пресечения распространения инфекции военнослужащие тренируются в медицинских масках и перчатках.

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