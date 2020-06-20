20.06.2020 (08:45)

Самолеты с фотографиями фронтовиков-родственников летчиков ЦВО пролетели над Екатеринбургом во время генеральной репетиции Парада Победы

Фотографии родственников-фронтовиков Великой Отечественной войны летчики Центрального военного округа разместили в салонах пассажирских самолетов, которые пролетели в парадном авиационном строю над Екатеринбургом во время генеральной репетиции 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках тренировочного пролета боевой и транспортной авиации ЦВО над Екатеринбургом экипажи пассажирских самолетов Л-410, Ан-26 и Ту-134 разместили фотографии своих родственников в салонах воздушных судов. 24 июня на Параде Победы в небе над главной площадью уральской столицы в самолетах пролетит около 100 фотографий ветеранов.

Кроме того, в салонах воздушных судов в ходе воздушной тренировки над Екатеринбургом рядом с фотографиями героев пролетят знамена Бессмертного полка.

Всего в тренировке воздушной части Парада Победы примет участие более 50 вертолетов и самолетов ЦВО, они пролетят в небе над шестью городами: Абакан, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Кызыл и Верхняя Пышма

Над Екатеринбургом 24 июня в воздушном парадном строю над пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада – в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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