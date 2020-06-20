20.06.2020 (08:35)

Более 1,2 тысяч военнослужащих ВВО приняли участие в генеральной репетиции военного парада на центральной площади города Улан-Удэ

На военном параде войск Улан-Удэнского гарнизона, посвященном 75-й годовщине Победы, который состоится 24 июня в республиканской столице Бурятии, примет участие более 1,2 тысячи военнослужащих.

В текущем году впервые к военному параду привлечена авиация, в частности, высокоманевренные истребители Су-30. Сверхманевренные самолеты на генеральной репетиции отработают элементы групповой слётанности, после чего выполнят пролет на сокращённых дистанциях с минимальными интервалами над центральной площадью Улан-Удэ.

Впервые в составе механизированной колонны на площади Советов пройдут бронеавтомобили «Тигр» и легендарный танк Т-34, восстановленный специалистами ремонтно-восстановительного батальона. Всего будет задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники соединений и воинских частей ВВО.

Помимо этого по главной площади республиканской столицы пройдут бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».

При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Тренировки проводятся в средствах индивидуальной защиты.

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