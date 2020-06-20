20.06.2020 (06:23)

Во Владивосток их первого дальнего похода вернулись корветы «Громкий» и «Совершенный»

Во Владивостоке торжественно встретили из дальнего трехмесячного похода отряд боевых кораблей в составе корветов проекта 20380 «Громкий» и «Совершенный». Эти корветы впервые совместно решали задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе в длительном отрыве от пункта базирования. За 84 суток похода они прошли более 16000 морских миль.

Торжественная церемония встречи прошла на военном причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной, где состоялось общее построение личного состава кораблей основного соединения Приморской флотилии разнородных сил.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц от имени Военного совета флота поздравил моряков с успешным завершением дальнего плавания, поблагодарил их за службу и по традиции вручил командиру похода капитану 1 ранга Сергею Алантьеву жаренного поросёнка. Командующий ТОФ отметил, что новые корабли показали себя с хорошей стороны и подтвердили свои технические возможности. Он напомнил, что во Владивосток несколько дней назад для прохождения заводских и ходовых испытаний прибыл третий корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Этот корабль до конца года пополнит состав ТОФ. Также флот пополнится первым кораблём нового проекта – корветом «Гремящий», который является носителем комплекса крылатых ракет «Калибр-НК».

Церемония встречи завершилась торжественным прохождением личного состава соединения надводных кораблей ТОФ.

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