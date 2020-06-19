19.06.2020 (23:47)

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

В общей сложности в ней приняли участие около полутора тысяч военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.

В ходе репетиции были отработаны слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие командующего Балтийским флотом, прохождение торжественным маршем и другие строевые элементы.

В репетиции приняла участие военная техника, которая была представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и броне техникой. Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло 75 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов положительно оценил действия парадных расчетов и экипажей механизированной колонны.

Следующая репетиция военного парада в Калининграде пройдет 20 июня в 21.00 по местному времени.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты участников парадных расчетов с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице