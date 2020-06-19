19.06.2020 (22:00)

Военные железнодорожники Западного военного округа (ЗВО) в Мурманской области завершили работы по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Кола – Мурманск в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола.

Специалисты железнодорожных войск ЗВО выполнили все поставленные задачи по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Кола – Мурманск.

Военные железнодорожники ЗВО в Кольском районе Мурманской области выполнили отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции «Выходной» до станции «Пост 9-й километр» протяженностью 5,7 километров.

Всего за время работ военнослужащими железнодорожного батальона механизации 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО, прибывшими из Брянской области, выполнены работы по вывозу скального грунта в объеме около 30 тыс. кубических метров, выполнены планировка и уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью 4 километров, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы. Также военные железнодорожники ЗВО завезли более 4,5 тыс. кубических метров щебеночного балласта.

После подрывов скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военные железнодорожники ЗВО производили выемку и вывоз грунта с использованием полноприводных самосвалов КамАЗ и другой специальной техники железнодорожных войск.

Все работы по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна в целях восстановления железнодорожного сообщения были проведены в соответствии с графиком.

Всего для выполнения задач по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений ЗВО.

Личный состав железнодорожного батальона механизации 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО с завершением работ поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он вручил военнослужащим грамоты и пироги.

«Сегодня мы запустили движение раньше срока. Я подробно разговаривал со всеми, кто принимал участие в работах, и все четко сказали, что без помощи военных эту задачу мы бы не выполнили. Поэтому я благодарю вас от всей Мурманский области, правительства, жителей, предприятий, с которыми было прекращено железнодорожное сообщение. Спасибо за ваш труд, за вашу службу. Я видел и наблюдал, как происходит эта работа. Вы настоящие герои и настоящие помощники гражданского населения», - заявил Андрей Чибис военнослужащим железнодорожного батальона.

5 июня 2020 года военные железнодорожники ЗВО менее чем за двое суток железнодорожным транспортом со ст. Фокино (Брянская обл.) прибыли в г. Оленегорск (Мурманская обл.). На 34 платформах были доставлены 70 военнослужащих и 36 единиц специальной техники (экскаваторы, бульдозеры, тралы, самосвалы) железнодорожного батальона 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО. Протяженность маршрута составила более 2300 километров. В этот же день специалисты железнодорожных войск ЗВО приступили к проведению работ по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна.

Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области проводились в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

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