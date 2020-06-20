20.06.2020 (06:30)
В Подмосковье военнослужащие ЗВО уничтожили условного противника плотным огнeм БМП-2 в ночное время суток
В Московской области на полигоне «Алабино» мотострелковые подразделения Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили превосходящие силы условного противника плотным огнём БМП-2 в ночное время суток в рамках тактико-специального учения.
В ходе учения экипажи вели интенсивный огонь из 30-мм пушек БМП-2 по наступающей живой силе условного противника в ночное время суток. Динамические мишени, имитирующие наступление мотострелкового батальона условного противника, находились на расстоянии от 400 до 1600 метров. Каждая мишень была подсвечена слабым инфракрасным светом для возможности прицеливания в полной темноте. В ходе боевой стрельбы военнослужащие уничтожили более 250 мишеней.Всего в тактико-специальном учении было задействовано порядка 60 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 200 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.