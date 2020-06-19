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19.06.2020 (21:20)

Около 1,5 тыс. выпускников Военно-воздушной академии стали участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения

В 2020 году сотрудники 2-го отдела Западного регионального управления жилищного обеспечения внесли реестр накопительно-ипотечной системы около 1500 выпускников военного учебно-научного центра «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

«Документы подготавливают специалисты академии, а потом направляют на проверку персональных данных и их отработку сотрудникам отдела Западного регионального управления жилищного обеспечения после чего их отправляют в Департамент жилищного обеспечения и в Росвоенипотеку, где за каждым военнослужащим закрепляется индивидуальный номер и счёт. После этого на счету военнослужащего будут аккумулироваться денежные средства в размере около 24 тысяч рублей в месяц.

Специалисты регионального управления жилищного обеспечения по Воронежской области также обеспечили около 150 выпускников Военно-воздушной академии служебным жильём на территории Воронежской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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