Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.06.2020 (21:17)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Бендерской трагедии

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 28-й годовщине Дня памяти и скорби по погибшим в 1992 году.

В памятных мероприятиях приняли участие российские военнослужащие, президент Приднестровья, администрация города, главы министерств и силовых ведомств региона, а также защитники Приднестровья.

Траурные мероприятия начались с митинга и марша к Мемориалу Памяти и Скорби, после чего состоялось возложение цветов к памятнику в честь погибших защитников Приднестровья в вооруженном конфликте 1992 года.

Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно принимают активное участие в общественной жизни региона, в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дням воинской Славы и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводятся сборы со снайперами
С вертолетчиками морской авиации Балтийского флота проведено летно-тактическое учение
Репетиция воздушной части парада, посвященного 75-летию Великой Победы прошла в небе над Калининградом
Командующий общевойсковой армии ЗВО проверил готовность участников военного парада к 75-летию Победы на тренировке в Воронеже

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false