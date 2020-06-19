19.06.2020 (21:10)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводятся сборы со снайперами

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводятся сборы со снайперами.

В сборах принимают участие около 20 военнослужащих.

В ходе теоретической части сборов военнослужащие изучали порядок ведения боя в городских условиях, действия снайперских пар при ведении различных видов боя, ведения контрснайперской борьбы, а также действия снайпера в особых условиях.

При выполнении практических нормативов снайпера отработают стрельбу по движущимся мишеням со сменой огневой позиции, как днём, так и ночью. Особое внимание уделят скрытному передвижению, маскировке на местности с помощью подручных средств и специальных снайперских костюмов.

Сборы со снайперами проводятся на учебно-материальной базе ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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