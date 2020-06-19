19.06.2020 (19:36)

Более 150 ученых и специалистов приняли участие в онлайн конференции технополиса «ЭРА»

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» состоялась II Всероссийская научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития науки по направлению «АСУ и IТ-системы», в которой приняли участие более 150 ученых и специалистов органов военного управления, профильных предприятий, вузов и научно-исследовательских организаций России.

Повестка мероприятия охватывала круг вопросов, связанных с перспективами развития автоматизированных систем управления и информационных систем, а также с организацией подготовки специалистов связи в интересах Минобороны России.

Большое внимание на конференции было уделено практическим наработкам. Например, в ходе мероприятия использовались специальные мобильные приложения, которые были разработаны в лабораториях технополиса для удаленных абонентов по защищенным каналам связи.

Молодые специалисты из военных вузов представили проект развития мобильной связи в интересах Вооруженных Сил. Кроме того, операторы одной из научных рот поделились опытом реализации технологии разработки электронных помощников на примере чат-бота. Эта система была успешно протестирована на сайте технополиса и в дальнейшем будет предложена для внедрения на сайте оборонного ведомства.

В конференции были заслушаны более 30 докладов. Наиболее яркие из них были посвящены концептуальным подходам к совершенствованию деятельности подразделений моделирования на основе применения интеллектуальных систем, а также возможностям развития искусственного интеллекта и больших данных в области здоровья военнослужащих на базе ВИТ «ЭРА».

В числе представленных участникам конференции проектов - разработка бота автоматизированного поиска новостных материалов в средствах массовой информации и радиотехническая информационно-управляющая система автоматической посадки и зарядки БПЛАна нестационарных платформах.

В завершении мероприятия начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» генерал-лейтенант Владимир Сергеевич Ивановский отметил, что в технополисе уже сейчас реализуются задачи по внедрению мультисенсорных технологий и искусственного интеллекта в вооружении военной и специальной технике, что позволит значительно ускорить развитие автоматизированных систем управления и армии России в целом.

Мероприятие организовано Военным инновационным технополисом «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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