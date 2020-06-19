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19.06.2020 (19:03)

Артиллеристы ЦВО провели первую репетицию праздничного салюта на берегу реки Обь в Новосибирске

Военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели первую репетицию праздничного салюта на берегу реки Обь в Новосибирске, посвященного 75-летию Дня Победы. Тренировка состоялась на городском пляже Наутилус.

Салютные залпы выполнялись из 122-мм орудия Д-30 и салютных установок 2А85 на базе автомобиля КамАЗ. Во время тренировки военнослужащие показали слаженность и синхронность действий при производстве залпов.

В обеспечении проведения репетиции салюта принимали участие более 40 военнослужащих, было задействовано около 15 единиц военной техники.

Справочно:

Д-30 — советская гаубица, разработанная в начале 60-х годов. Она была одной из самых массовых артиллерийских систем в Советской армии. Это единственная гаубица, которая применяется для десантирования и используется воздушно-десантными подразделениями.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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