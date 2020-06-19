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19.06.2020 (18:51)

В многофункциональном огневом центре «Патриот» с офицерами 15-й армии ВКС ОсН проведено занятие по огневой подготовке

18 июня в многофункциональном огневом центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» состоялось практическое занятие с офицерами управления 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) ОсН по выполнению первого упражнения учебных стрельб их пистолета Макарова.

Для проведения занятия были развернуты три учебных места. На первом происходило изучение основ и правил стрельбы и тренировка в решении огневых задач по применению правил стрельбы. На втором учебном месте отрабатывались действия с оружием и выполнение нормативов. Также проходило изучение материальной части оружия на третьем учебном направлении.

При выполнении первого упражнения учебных стрельб военнослужащим предстояло поразить мишень в виде грудной фигуры с расстояния 25 метров тремя выстрелами. Оценка «отлично» присваивалась, если обучающий набирал 25 очков из 30.

Занятия были организованы в строгом соответствии с требованиями курса стрельб из стрелкового оружия и с соблюдением требований безопасности.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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