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19.06.2020 (18:44)

В соединении военно-транспортной авиации ВКС в Тверской области проводится месячник «Армия против наркотиков»

В Тверской области в соединении военно-транспортной авиационной дивизии Воздушно-космических сил (ВКС) проходит всеармейский месячник «Армия против наркотиков».

Основной целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, а также проведение работ по недопущению потребления военнослужащими наркотических средств.

Одним из практических мероприятий месячника стало привлечение представителей Центра кинологической службы УМВД России по Тверской области, которые вместе со служебными собаками обследовали объекты инфраструктуры и территорию соединения.

Всеармейский месячник «Армия против наркотиков» пройдет до 30 июня.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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