19.06.2020 (17:59)

С вертолетчиками морской авиации Балтийского флота проведено летно-тактическое учение

В рамках летно-тактического учения экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота отработали поиск подводных лодок условного противника и выполнили практические бомбометания в морских и наземных полигонах.

В плановом мероприятии принимали участие более 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-29 морской авиации Балтийского флота.

В ходе учения было разыграно порядка 10 тактических эпизодов по отработке задач по предназначению — огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, поиску и уничтожению субмарин условного противника. Летчики выполнили задачи по принуждению условного воздушного судна-нарушителя к посадке, провели стрельбы по наземным мишеням, а также выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет и бомбометание.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации флота выполняли как в дневное, так и в ночное время.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице