19.06.2020 (17:44)

На Приморской площади Североморска состоялась репетиция военного парада

Сегодня главной базе Северного флота — Североморске — состоялась первая репетиция военного парада, посвящённого 75-летию Великой Победы, который пройдёт 24 июня. Репетицию провёл начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин. Командовал парадом командир армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Краев.

В связи с низкой температурой воздуха и дождём участники парада были одеты в демисезонные куртки. Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний военнослужащие были в медицинских масках и в перчатках.

Сегодня вечером состоится первая сводная репетиция парадных колонн личного состава и военной техники в городе-герое Мурманске. Она начнётся под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева в 20:00 на проспекте Ленина, движение по которому будет заранее перекрыто до окончания мероприятия. Командовать парадом будет заместитель командующего флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец.

Всего в военных парадах примут участие 1,2 тыс. военнослужащих Северного флота. 640 — в Мурманске и 560 — в Североморске. В обоих городах пройдут парадным строем военнослужащие-женщины. В Мурманске их будет 40, а в Североморске — 36.

Значительная часть парада посвящена военно-исторической тематике. Военнослужащие Северного флота пронесут копию Знамени Победы, штандарты фронтов, разгромивших врага. Пять парадных расчётов будет в исторической форме одежды военного периода. Рота от арктической мотострелковой бригады пройдёт по площади в форме пехотинцев Красной Армии, рота от частей объединения ВВС и ПВО — в лётной форме, рота от дивизии ракетных кораблей будет одета в военно-морскую форму краснофлотцев.

В Мурманске также пройдёт рота отдельного морского инженерного полка Северного флота в обмундировании сапёров времён Великой Отечественной войны, а завершит историческую часть пешего марша подразделение сотрудников УФСБ России по Мурманской области в форме бойцов НКВД.

Легендарный средний танк Т-34 со Знаменем Победы возглавит механизированную колонну, за ним проследует самоходная артиллерийская установка Су-100, группа мотоциклов времён Великой Отечественной войны, командирские автомобили ГАЗ-67 и «Виллис», а также первый советский легковой послевоенный внедорожник ГАЗ-69. Группу исторической военной техники замкнут грузовики ЗИС-5 и ГАЗ-63.

Из современной техники парадным строем пройдут арктические танки Т-80БВМ, двухзвенные вездеходы «Алеут», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» на базе четырёхосных грузовиков КамАЗ, реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортёры БТР-82А и другие боевые машины. Самыми габаритными участниками военного парада станут пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион» и зенитной ракетной системы С-400. Всего в параде будет задействовано 72 единицы боевой и исторической техники, а также 17 самолётов и вертолётов, участвовавших в демонстрационном пролёте на День Победы 9 мая.

Генеральные репетиции в Мурманске и Североморске состоятся 22 июня.

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