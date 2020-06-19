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19.06.2020 (17:54)

Механики-водители пусковых установок ПГРК «Ярс» перевыполнили годовую норму вождения

Механики-водители пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс», участвующие в военном параде на Красной площади 24 июня, проезжают в общей сложности более 1,5 тыс. километров.

Для сохранения уровня подготовки по управлению многоосными тягачами каждому механику-водителю ежегодно необходимо выполнять минимальную норму навода, которая составляет 350 км.

В рамках подготовки к параду Победы на первом этапе в местах постоянной дислокации были проведены многокилометровые марши с проведением контрольных заездов в различных условиях обстановки и допуск механиков-водителей к участию в параде в составе механизированной колонны парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения.

В общей сложности в ходе тренировок по специальной подготовке, включая вождение в ночных условиях, механики-водители преодолели около 300 километров.

На завершающем этапе подготовки в ходе ночных тренировок на Красной площади механики-водители продемонстрировали свое мастерство вождения крупногабаритной техники, мастерски преодолев проезд по брусчатке с соблюдением интервалов и дистанций между машинами.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в параде Победы с 2008 года. Суммарный навод механиков-водителей ПГРК «Ярс», участвующих в военном параде, составляет более 35 тыс. километров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военные парады
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