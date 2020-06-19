19.06.2020 (17:50)

В небе над Хабаровском состоялась тренировка авиачасти парада Победы

Лётчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) провели первые тренировочные полёты над Хабаровском в рамках подготовки воздушной части парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Взлёт вертолётов и самолётов произошёл с двух аэродромов Хабаровского края. В заранее определённой точке экипажи выполнили сбор авиатехники и пролетели над краевой столицей на минимальных высотах. При этом скорость в зависимости от типа воздушного судна составляла для вертолётов от 200 км/ч и до 600 км/ч для самолётов.

24 июня в воздушной части парада над Хабаровском будут задействованы 30 воздушных судов армии ВВС и ПВО ВВО: крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, вертолёты Ми-8АМТШ, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52.

Также от армии ВВС и ПВО ВВО будут задействованы четверка истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, четверка многоцелевых сверхманёвренных истребителей поколения 4++ Су-35С, четверка фронтовых бомбардировщиков Су-24М2, шесть многофункциональных истребителей бомбардировщиков Су-34 и самолёты транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134УБЛ.

Перед проведением парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится несколько воздушных тренировок, в том числе и генеральная репетиция воздушной части парада.

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