19.06.2020 (17:39)

Очередной батальонный комплект новейшей боевой техники поступил на вооружение Псковского десантно-штурмового соединения

Сегодня на территории гвардейского десантно-штурмового Черноморского имени Александра Невского полка Псковского гвардейского соединения ВДВ под руководством заместителя командира соединения по вооружению гвардии полковника Алексея Зайцева состоялся торжественный ритуал передачи новейших образцов военной техники личному составу воинской части.

В состав батальонного комплекта техники для псковских десантников входит около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

В торжественной обстановке с участием командования и военнослужащих гвардейского соединения, а также ветеранов части новая техника передана личному составу одного из десантно-штурмовых батальонов прославленного полка.

Как отметил в своем выступлении заместитель командира Псковского соединения гвардии полковник Алексей Зайцев, созданные конструкторами боевые машины повышают мощь Воздушно-десантных войск, которые стоят на страже национальных интересов России.

Оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ, а реализация заданий государственного оборонного заказа в интересах Воздушно-десантных войск позволяет повысить долю новых и модернизированных образцов.

Все военнослужащие десантно-штурмового батальона, получившего новую технику, прошли двухмесячный курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в Омске на базе 242-го учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).

Справочно:

БМД-4М — новейшая скоростная плавающая гусеничная машина, оснащенная самыми современными высокотехнологичными системами вооружения. С появлением этих машин боевые и огневые возможности подразделений Псковского соединения ВДВ существенно увеличатся.

Основное вооружение БМД-4М включает 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты «Аркан», 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.

БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами.

Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. «Ракушка» предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей и горюче-смазочных материалов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице