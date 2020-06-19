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19.06.2020 (17:38)

Репетиция воздушной части парада, посвященного 75-летию Великой Победы прошла в небе над Калининградом

Летчики Балтийского флота провели генеральную репетицию линейного пролета авиации над Калининградом в рамках подготовки к параду Победы.

Сегодня в небе над центром Калининграда пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Как отметил начальник морской авиации Балтийского флота, заслуженный лётчик России полковник Андрей Пахомов: «Для лётчиков морской авиации – полёты над городом, на предельно-малых высотах, не совсем свойственная задача. Но к воздушному показу авиатехники привлечены наши лучшие пилоты и они с этой задачей справились. 24 июня морская авиация Балтийского флота порадует ветеранов и жителей Калининграда красивым пролётом над городом».

Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области –  Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское. Данная репетиция стала финальной, следующий пролет состоится уже на параде Победы 24 июня.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Военные парады
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