19.06.2020 (17:30)

Ветераны Великой Отечественной войны из Таджикистана примут участие в проведении торжественного шествия на российской военной базе

Ветераны Великой Отечественной войны из Таджикистана примут участие в проведении торжественного шествия, которое состоится 24 июня на территории 201-й военной базы РФ.

В ходе праздничных мероприятий командир мотострелкового соединения полковник Сергей Горячев с фронтовиками посетит музей боевой славы 201-й гатчинской мотострелковой дивизии, принимавшей участие в освобождении и обороне от немецко-фашистских захватчиков города Гатчина в Ленинградской области.

Почтив память минутой молчания, ветераны вместе с военнослужащими возложат цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе Героев, павших на полях сражения в годы Великой Отечественной войны. Также для чествования ветеранов состоится пролет российских вертолетов над расположением воинской части, а подразделения военной базы пройдут торжественным маршем под аккомпанементы военного оркестра.

Мероприятие для ветеранов и военнослужащих соединения пройдет с соблюдением санитарно-эпидемических мер на безопасной дистанции и в медицинских масках.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице