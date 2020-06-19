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19.06.2020 (17:19)

Российские гранатометчики в Таджикистане отработали приемы уничтожения «джихад-мобилей»

Российские гранатометчики 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отработали навыки по уничтожению бронеавтомобилей условного противника на максимальных дальностях с первого выстрела.

Огневые тренировки проводились из гранатометов РПГ-7В, АГС-17 и подствольных гранатометов ГП-25 одиночным и групповым способами. Особое внимание уделялось отработке приемов по уничтожению движущихся мишеней, имитирующих транспортные средства с бортовой защитой от кумулятивных снарядов. Также гранатометчики отработали маскировку и занятие огневых позиций у КПП и административных зданий. Совершенствовали навыки ведения разведки целей, классификации их по важности, внесения поправок при стрельбе в горах, поражения наиболее уязвимых мест: двигателя, топливных баков, шасси, подвижных узлов бронетехники. Половина тренировок с военнослужащими были проведены ночью.

При подготовке специалистов активно применялся опыт современных вооруженных конфликтов, в частности моделировались ситуации по нападению условного противника с применением автомобилей. Для проведения занятий были использованы мишени, имитирующие легкобронированную технику.

 Ежедневные тренировки с военнослужащими проходили на полигоне Ляур, всего к ним было привлечено около 500 человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Таджикистан
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