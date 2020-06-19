19.06.2020 (17:05)
Заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вручил награды парашютистам-испытателям
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров принял участие в торжественной церемонии награждения сотрудников АО «НИИ Парашютостроения».
В ходе посещения предприятия замглавы военного ведомства оценил возможности по разработке и производству парашютных систем для высотного и экстремального десантирования, а также процесс сброса индивидуальной парашютной системы специального назначения.
Кроме того, Юнус-Бек Евкуров принял участие во вручении государственных наград парашютистам-испытателям, выполнившим серию прыжков с десантной парашютной системой «Штурм» с предельно малых высот в обстановке, максимально приближенной к боевой.
«Испытывая новые образцы военной техники, экипировки и снаряжения вы выполняете государственную задачу, рискуя при этом своей жизнью. Долг каждого руководителя видеть это и делать все возможное, чтобы испытатель был поощрен за свой труд и подвиги» — сказал заместитель Министра обороны.
Государственными наградами парашютисты-испытатели награждены Указом Президента Российской Федерации «За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу».