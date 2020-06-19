19.06.2020 (16:58)

Командующий ЦВО на Урале передал документы на неврученные награды за подвиги в Великой Отечественной войне родственникам фронтовиков

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин передал документы на неврученные награды потомкам пяти участников Великой Отечественной войны. Торжественная церемония состоялась в Екатеринбурге в общественной приемной Президента РФ с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

«Я рад, - сказал во время церемонии генерал-полковник Александр Лапин, – что мне сегодня представилась такая возможность – вручить заслуженные награды потомкам победителей. Эти реликвии будут самыми священными и дорогими для семей, для всех поколений».

Первой документы к награде получила Людмила Субботина, которая вышла на связь по видео из Татарстана. Ей вручили удостоверения к ордену Красной Звезды и ордену Отечественной войны I степени отца и наградные документы к ним.

«Лейтенант Шлыков в октябре 1944 году огнем пулеметного взвода уничтожил 1 станковый пулемет, 2 ручных пулемета и 12 немецких солдат, чем способствовал занятию важной высоты. За боевые заслуги и отличия, проявленные в боях, был награжден орденом Красной Звезды, но награда не была вручена. А в январе 1945 года лейтенант Шлыков со своим взводом первым ворвался в город, в уличном бою уничтожил 45 немецких солдат и офицеров. При выходе к реке Неман истребил еще 8 и взял в плен 5 немецких солдат, но погиб. За образцовое выполнение боевых заданий он посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени», – говорится в наградных документах.

Сын красноармейца Александра Ведерникова, названный в честь отца, получил документы к ордену Красной Звезды. Награда присвоена за проявленное мужество в 1942 году на Калининском фронте, тогда Александр Ведерников старший в бою был тяжело ранен в ногу, он привязал автомат к здоровой ноге и на вторые сутки приполз к обороне своих войск. Такой пример бесстрашия вдохновил многих фронтовиков.

Также документы к медали «За отвагу» отца Семёна Колупаева получила Маргарита Рыжкова из Екатеринбурга. Как говорится в архивных документах, сержант Колупаев в январе 1943 года первый со своим отделением ворвался в оборону противника и в рукопашной схватке уничтожил 5 фашистов, будучи раненым, с поля боя не ушел до конца боя. Приказом командира за проявленный героизм был представлен к медали «За отвагу».

«Эти награды подчеркивают важность того героизма, который совершил наш многонациональный народ в годы Великой Отечественной войны, – резюмировал командующий. – Наш народ заплатил огромную цену за эту победу».

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