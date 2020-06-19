19.06.2020 (16:35)

Главком ВМФ дал старт общефлотской военно-патриотической акции «Во славу Российского флота»

На рабочем совещании, которое состоялось в Адмиралтействе и было посвящено мероприятиям, проводимым на флотах ВМФ России в год 75-летия Великой Победы, главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов дал старт общефлотской военно-патриотической акции «Во славу Российского флота».

«Главным командованием Военно-Морского Флота в период с 22 июня по 26 июля спланировано проведение на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии, в воинских частях (организациях) непосредственно подчиненных главнокомандующему Военно-Морского Флота военно-патриотической акции: «Во славу Российского флота», – сообщил адмирал Николай Евменов.

Как сказал главком ВМФ, «в этот знаменательный для нас всех год, когда мы чтим память тех, кто победил фашизм, акция направлена на повышение престижа службы в Военно-Морском Флоте, популяризации его роли в истории Отечества, пропаганду боевых традиций Флота в годы Великой Отечественной войны и мирное время»

«Главное командование ВМФ поддержало всецело инициативу ветеранских организаций провести эту широкую акцию и в целях качественной ее подготовки и проведения мною даны соответствующие указания на флоты», – сообщил адмирал Николай Евменов.

«В акции примут участие должностные лица по работе с ветеранами (помощники (консультанты) командующих флотами и Каспийской флотилии по работе с ветеранами), общественные ветеранские организации ВМФ, учащиеся довузовских учреждений ВМФ, юнармейцы, курсанты и слушатели военно-морских учебных заведений, военнослужащие по призыву и контракту, а также гражданский персонал и члены их семей», - сказал главком ВМФ и добавил: «Акция ставит перед собой цель провести работу по уточнению и определению места жительства маломобильных ветеранов Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий и военной службы, семей, потерявших кормильца. Необходимо установить с ними взаимодействие, оказать помощь в решении социальных вопросов».

Главком ВМФ подчеркнул, что «в ходе акции будут записаны видеообращения военнослужащих, курсантов, слушателей, воспитанников довузовских учебных заведений к ветеранам-морякам, участвовавшим в защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, ветеранам, которые выполняли миротворческие миссии по поддержанию мира и безопасности.

Будут организованы также записи с выступлениями ветеранов войны и боевых действий к нынешнему поколению военных моряков, торжественные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы в ВМФ, членов семей военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.

Военно-патриотическая акция «Во славу Российского флота» включает в себя мероприятия по возложению цветов в местах отдания воинских почестей, информирование личного состава, историко-литературные и тематические выступления, проведение уроков мужества, исторических кинолекториев, выставок, исторических викторин флотской направленности, чествование лучших военнослужащих-специалистов, размещение во флотских СМИ, периодической печати писем военнослужащих, воспитанников к ветеранам, а также воспоминаний ветеранов, статей, исторических очерков о флотской службе в разные годы».

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