19.06.2020 (15:43)

Замминистра обороны России Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК в Ижевске и Казани

В рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в Ижевске посетил Концерн «Калашников» и Ижевский электромеханический завод «Купол», а также обособленное подразделение Уральского завода гражданской авиации в Казани.

Во время совещания на Концерне «Калашников» заместитель главы военного ведомства отметил, что в результате совершенствования производственной базы предприятия, внедрения новых технологических процессов и автоматизации производства концерн досрочно выполнил обязательства по выполнению гособоронзаказа за 2019 год.

В ходе поездки на Ижевский электромеханический завод «Купол» Алексей Криворучко ознакомился с производством твердотельных волновых гироскопов в интересах Минобороны России, а также провел совещание, посвященное созданию перспективных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней и малой дальности.

«По состоянию на сегодняшний день у нас с предприятием заключены контракты на поставку ЗРК «Тор-М2», которые позволят стабильно загрузить предприятие до 2027 года включительно», — заявил замминистра обороны.

Алексей Криворучко также сообщил, что в 2019 году предприятием поставлена вся продукция, запланированная государственным оборонным заказом, часть из которой отгружена со значительным опережением сроков поставки.

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