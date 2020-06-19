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19.06.2020 (15:42)

На полигоне Раевский в Краснодарском крае десантники-танкисты Новороссийского соединения ВДВ уничтожили более 150 бронированных целей условного противника

В рамках тактического учения с отдельным танковым батальоном Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения по применению танковых подразделений в горно-лесистой местности были выполнены практические стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 штатными боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям на различных расстояниях, а также из крупнокалиберного 12,7-мм зенитного пулемета «Корд» по воздушным целям.

Стрельба велась по целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и артиллерийское орудие на расстоянии до 2000 м, в движении дистанция ведения огня составляла около 700 м.

Выполнение боевых задач для экипажей танков усложнялось поступлением неожиданных вводных. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что потребовало от десантников-танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Также в ходе учения экипажи танков совершенствовали навыки ведения фланговой стрельбы в движении, что является одним из сложнейших элементом в танковом биатлоне.

Всего в ходе учения экипажи танков поразили более 150 бронированных и воздушных целей условного противника.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной горно-лесистой местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Танковые войска
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