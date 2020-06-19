19.06.2020 (15:07)

Военнослужащие спецназа ЦВО обеспечили наведение ракетных ударов авиации на учении под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа обеспечили наведение ракетных ударов авиации по объектам условного противника на специальном учении под Самарой.

По замыслу учения, тактические группы, используя парашютные системы «Арбалет», совершили десантирование из вертолетов Ми-8 в тыл условного противника. Разведчики, применив беспилотники «Гранат», вскрыли места скопления живой силы условного противника и передали координаты на пункт управления. В воздух были подняты транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8, которые нанесли удары неуправляемыми ракетами по вскрытым объектам.

В учениях было задействовано около 500 военнослужащих и свыше 40 единиц военной техники.

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