19.06.2020 (15:12)

Парад Победы в Екатеринбурге откроет подвижная реконструкция событий Великой Отечественной войны

Парад Победы в Екатеринбурге откроет проезд подвижной театрализованной реконструкции «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы».

Перед торжественным прохождением парада войск Екатеринбургского гарнизона по площади 1905 года проедет 11 грузовиков с платформами-сценами, на которых артисты Центрального военного округа (ЦВО) представят композиции, посвященные ключевым эпизодам Великой Отечественной войны. Каждый артист на платформе будет изображать собирательный образ героя-фронтовика: партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку, пограничников, лыжников в маскхалатах, а также радистов и зенитчиков. Проезд реконструкции будет сопровождаться сводным духовым оркестром.

Автомобильная реконструкция начнет движение под звуки «Симфонии №7» Дмитрия Шостаковича, ставшей символом начала войны и героической обороны Ленинграда. Затем под проезд каждой платформы военные музыканты ЦВО исполнят эпизоды марша-песни «Победа» советского и российского композитора Альберта Арутюнова, отражающие важнейшие этапы Великой Отечественной войны: Сталинградскую битву, битву за Кавказ, освобождение Крыма, Белоруссии, Прибалтики и штурм Берлина

Машины будут двигаться со скоростью не более 10 километров в час на минимальной дистанции, тем самым создавая непрерывную картину войны: от 22 июня 1941 до 9 мая 1945 года.

При подготовке к проведению парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада – в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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