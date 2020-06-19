19.06.2020 (15:34)

Подразделения РХБ защиты ЦВО продезинфицировали телевизионный завод в Мордовии

Мобильные расчеты оперативного реагирования радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию объектов Саранского телевизионного завода, производящего комплектующие для систем противовоздушной обороны, в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.

В ходе работ личный состав провел специальную обработку административных помещений, фасадов зданий, цехов, дорог и прилегающей территории завода – всего около 60 тысяч квадратных метров. При этом были применены авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ИДК-1М

Комплекс проведенных мероприятий позволит предприятию не прерывать выпуск радиолокационных станций различной дальности обнаружения и приборов для навигации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице