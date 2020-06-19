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19.06.2020 (15:23)

В Самаре прошла первая репетиция пролета авиации

В небе над Самарой состоялась первая репетиция демонстрационного пролета авиации в рамках подготовки к параду Победы 24 июня.

Жители и гости Самары могли наблюдать пролет над центральной площадью города двух сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и двух сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Также над Самарой пролетели три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

Для построения в воздушный парадный строй над Самарой самолеты и вертолеты вылетают с трех аэродромов, дислоцированных в Челябинской, Саратовской и Самарской областях.

В составе пешей колонны в параде Победы примут участие около 1700 военнослужащих Центрального военного округа и других силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Военные парады
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