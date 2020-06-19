19.06.2020 (15:03)

Фотографии фронтовиков провезут на броне военной техники во время парада в Екатеринбурге

Фотографии своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) провезут на броне военной техники военнослужащие парадного расчета механизированной колонны во время генеральной репетиции и парада Победы. Данное решение было принято командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным для чествования подвигов ветеранов-фронтовиков.

Экипажи боевых машин установили фотографии своих родственников-фронтовиков на корпусах танков, артиллерийских установок, бронетранспортеров и автомобилей, участвующих в проезде парадной механизированной колонны по главной площади уральской столицы.

В ходе в парада Победы в Екатеринбурге по площади 1905 года проедет более 100 единиц современной и исторической военной техники ЦВО. В составе парадных групп впервые проедут самоходные артиллерийские установки "Малка", машины парка РХБ защиты ТДА-3, танки с газотурбинным двигателем Т-80 и модернизированные Т-72Б3М.

Историческая техника будет представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортером БТР-152 и мотоциклами МВ-650. Также в парадном строю пройдут образцы вооружения войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ и радиотехнических войск.

При подготовке к проведению парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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