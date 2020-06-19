Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.06.2020 (14:49)

Боевая и транспортная авиация ЦВО пролетела над шестью городами Поволжья, Урала и Сибири в рамках подготовки к военному параду

Боевая и транспортная авиация Центрального военного округа пролетела над шестью городами в рамках подготовки к проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Более 50 самолетов и вертолетов провели воздушную тренировку в небе над Абаканом, Екатеринбургом, Самарой, Новосибирском, Кызылом и Верхней Пышмой. Летательные аппараты взлетели с аэродромов базирования Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, а также с Красноярского и Пермского краев. Экипажи выполнили сбор в заранее определенных районах и при строгом соблюдении дистанций.  В назначенное время самолеты и вертолеты выполнили пролет над городами при скорости от 200 км/ч до 700 км/ч на высотах от 150 до 400 метров.

Как ранее сообщалось, 24 июня в воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада – в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Командующий ЦВО вручил награды военным медикам
В центре Самары прошла первая совместная репетиция пеших и механизированной колонн парада Победы
Военнослужащие ЦВО провели заключительную ночную тренировку Парада Победы в Екатеринбурге
Более 5 тыс. новобранцев отправились к местам прохождения службы по призыву из регионов Урала, Сибири и Поволжья

Метки:
Армейская авиация , Центральный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false