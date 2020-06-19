19.06.2020 (14:41)

Участника парада Победы 1945 года поздравили с оркестром и парадным маршем

Военнослужащие межрегионального учебного центра связи провели мини-парад у дома участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке, почетного гражданина Ульяновской области, единственного в регионе живого участника парада Победы 24 июня 1945 года Василия Георгиевича Артамонникова.

Персональный праздник был организован совместно с правительством Ульяновской области. Поздравить ветерана, который лично нёс на победном параде штандарт 3 Белорусского фронта, пришли военнослужащие по призыву и контракту в форме Великой Отечественной войны, а также военный оркестр гарнизона. Начальник учебного центра связи полковник Роман Панков торжественно поздравил ветерана, вручил цветы и подарки, а также уменьшенную копию Знамени Победы. Также цветы, подарки и памятный знак губернатора Ульяновской области «В память о праздничном параде в Ульяновской области в день 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеран получил от представителей местной администрации.

Артамонников Василий Георгиевич родился 7 ноября 1923 года. За боевые заслуги на фронтах Великой Отечественной войны награжден орденами «Отечественной войны» II и I степени, медалями «За боевые заслуги», « За победу над Германией», «За Победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии» и другими.

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