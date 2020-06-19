19.06.2020 (14:15)

В этом году впервые набор в военные академии Минобороны РФ проходит удаленно

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой набор слушателей в высшие военные учебные заведения Минобороны России в этом году впервые проводится с использованием дистанционных образовательных технологий и систем видеоконференцсвязи без отрыва от исполнения служебных обязанностей или боевой службы.

С 1 июня по 15 июля кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, успешно прошедшие предварительный конкурсный отбор участвуют во вступительных испытаниях в 15 вузов Минобороны России.

Приемные комиссии оценивают профессиональную подготовленность по индивидуальным методикам, разработанным с учетом специфики и направления подготовки военных специалистов.

Планируется, что из более чем 1,5 тысяч кандидатов будут отобраны наиболее мотивированные офицеры, которых рекомендуют приемные комиссии вузов для зачисления. С 1 сентября 2020 года они приступят к обучению по программам магистратуры.

Прием абитуриентов в военные вузы в этом году также проходит в новом формате. Абитуриенты будут поступать в военные вузы в местах проживания.

В субъекты РФ отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России. Каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

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