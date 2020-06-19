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19.06.2020 (14:00)

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров провел рекогносцировку полигона ЮВО перед проведением СКШУ «Кавказ-2020»

В соответствии с указанием Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу заместитель главы военного ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и начальник Главного управления боевой подготовки (ГУБП) ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев провели рекогносцировку районов практических действий войск в ходе предстоящего стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

В ходе рекогносцировки на полигоне Капустин Яр (Астраханская обл.) замминистра обороны и начальник ГУБП ВС РФ осмотрели районы розыгрышей тактических эпизодов учения подразделениями ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, Воздушно-десантных войск, силами и средствами Воздушно-космических сил, радиационной, химической и биологической защиты, а также определили задачи и места их выполнения для инженерных войск.

На итоговом совещании генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заслушал доклады о порядке розыгрыша боевых эпизодов всеми участвующими в учении силами и средствами, а также доклад о выводе войск (сил) в районы выполнения учебно-боевых задач, порядке и сроках проведения боевого слаживания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения , Южный военный округ
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