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19.06.2020 (13:09)

Минометчики ЮВО в Дагестане приступили к испытанию новой методики скоростной стрельбы с применением беспилотников

В Дагестане военнослужащие минометных подразделений мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к испытанию новой методики скоростной стрельбы из минометов с применением беспилотной авиации.

В течение месяца на полигоне Дальний минометчики обучатся уничтожать цели условного противника на расстоянии от 800 до 1,5 тыс. м в дневное и ночное время суток. Стрельбы будут проводится с твердого грунта без предварительной подготовки огневых позиций. В условиях горно-лесистой местности полигона расчеты поразят свыше 100 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и укрепления противника.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечат видеофиксацию и корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.

Новые методики, внедряемые в подготовку расчетов орудий, позволяют производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции.

Всего в занятиях по огневой подготовке на полигоне принимает участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
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