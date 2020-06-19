19.06.2020 (12:47)

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастопольской бухте формируют парадный строй кораблей Черноморского флота

В акватории Севастопольской бухты в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начата постановка в парадный строй кораблей Черноморского флота (ЧФ).

В парадной линии жители и гости города-героя увидят подводную лодку «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Вышний Волочок» и «Ингушетия», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист».

24 июня командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов обойдёт парадный строй кораблей и поздравит личный состав с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничный день на всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветят праздничной иллюминацией.

Постановка кораблей на парадные бочки выполняется экипажами буксиров отряда судов обеспечения, под руководством командира соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олега Криворога.

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