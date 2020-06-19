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19.06.2020 (12:00)

Дежурные силы ПВО Восточного военного округа взяли на сопровождение пару бомбардировщиков ВВС США

Сегодня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США.

На значительном удалении от Государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля.

Для перехвата целей в воздух поднимались истребители
Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.

Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Восточный военный округ , Перехват , ВКС
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