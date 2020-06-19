19.06.2020 (10:59)

Военная полиция ЮВО обеспечивает безопасность проведения военного парада в Ставрополе

Военнослужащие территориального отделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) в Ставрополе обеспечат безопасность проведения военного парада Победы 24 июня.

В обеспечении безопасности тренировок парадных расчётов и самих парадов принимают участие офицеры и солдаты от военных комендатур края, задействовано около 20 единиц специальной техники. Также экипажи военной автомобильной инспекции осуществляют сопровождение колонн боевой техники по дорогам общего пользования к местам проведения парадов.

24 июня по площади Ленина в парадном строю пройдут сводные роты и батальоны из числа военнослужащих ЮВО, ВДВ, МЧС, внутренних войск МВД, академий ФСБ и МВД, а также воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища.

В механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», танки Т-72Б3, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2», а также оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».

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