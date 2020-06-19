19.06.2020 (10:54)

На полигоне Барановский в Приморском крае расчеты ПТУР Уссурийского соединения ВДВ осуществили пуски противотанковых управляемых ракет

В ходе подготовке подразделений артиллерии Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения расчеты противотанковых управляемых ракет (ПТУР) осуществили успешные пуски управляемых ракет.

В течение июня личный состав соединения из числа расчетов ПТУР «Фагот» прошел теоретическую подготовку и сдал контрольные зачеты на допуск к боевой стрельбе.

Кроме того, практическим пускам предшествовала кропотливая подготовка личного состава расчетов на тренажерах.

Выйдя на огневой рубеж, расчеты ПТУР соединения под руководством помощника начальника артиллерии соединения гвардии капитана Владимира Дудина совершили успешные пуски управляемых ракет со сменой огневых позиций на различных расстояниях по целям, имитирующим бронированные цели противника как в движении, так и находящимся в укрытии.

Подводя итоги, руководитель занятия отметил высокий уровень подготовки десантников-противотанкистов и пожелал в дальнейшем повышать свое профессиональное мастерство.

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