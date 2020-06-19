Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.06.2020 (10:30)

В Ставрополе специалисты ремонтного подразделения 49-й армии ЮВО завершили модернизацию «Волг» в парадные кабриолеты

В Ставрополе специалисты ремонтно-восстановительного подразделения 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) завершили модернизацию двух автомобилей ГАЗ-3102 «Волга» для парада Победы 24 июня.

Каждую из машин полностью разобрали и переоборудовали под кабриолет, усилив кузов и срезав крышу. Автомобили перекрасили в цвет «слоновой кости», а также установили современные средства связи и поручни для удобного передвижения командующего и принимающего военный парад.

Модернизированные автомобили были успешно задействованы в тренировках парада в составе военного гарнизона на площади Ленина в Ставрополе.

В дальнейшем данные автомобили будут использоваться исключительно на военных парадах.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам, а затем к параду. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Командующий общевойсковой армии ЗВО проверил готовность участников военного парада к 75-летию Победы на тренировке в Воронеже
На Красной площади завершились ночные тренировки к военному параду
В центре Самары прошла первая совместная репетиция пеших и механизированной колонн парада Победы
Во Владивостоке прошла первая совместная тренировка наземной и воздушной частей парада Победы

Метки:
Южный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false