19.06.2020 (10:30)

В Ставрополе специалисты ремонтного подразделения 49-й армии ЮВО завершили модернизацию «Волг» в парадные кабриолеты

В Ставрополе специалисты ремонтно-восстановительного подразделения 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) завершили модернизацию двух автомобилей ГАЗ-3102 «Волга» для парада Победы 24 июня.

Каждую из машин полностью разобрали и переоборудовали под кабриолет, усилив кузов и срезав крышу. Автомобили перекрасили в цвет «слоновой кости», а также установили современные средства связи и поручни для удобного передвижения командующего и принимающего военный парад.

Модернизированные автомобили были успешно задействованы в тренировках парада в составе военного гарнизона на площади Ленина в Ставрополе.

В дальнейшем данные автомобили будут использоваться исключительно на военных парадах.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам, а затем к параду. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

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